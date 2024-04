Ladispoli, mancano solo 4 giorni alla 71a Sagra del Carciofo: tutte le informazioni utili

L’evento è in programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile 2024

Ladispoli, mancano solo 5 giorni alla 71a Sagra del Carciofo: tutte le informazioni utili –

Ormai manca davvero pochissimo, soltanto 4 giorni, alla 71a edizione della Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli, in programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile 2024.

Del rinnovato appuntamento enogastronomico si conoscono ormai molte cose, diramate in questi giorni dai canali informativi dell’Amministrazione Comunale e dai media in generale.

“Con l’Amministrazione Comunale stiamo lavorando tantissimo all’evento – dichiara ad un’intervista per Baraondanews il Presidente della Pro Loco Ladispoli Claudio Nardocci -, il prossimo anno puntiamo ad allargare l’appuntamento di Aspettando la Sagra, con Aspettando la Sagra Gourmet”.

Il programma della 71a Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli

Reduce dal buon risultato ottenuto con “Aspettando la Sagra”, andata in scena in Piazza Rossellini venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile, ora fari puntanti alla manifestazione, che seguirà in sintesi il seguente programma:

Sagra del Carciofo: Bianca Atzei in concerto il 13 aprile

Venerdì 12 aprile avrà inizio la Sagra del Carciofo. Sul palco di Piazza Rossellini si alterneranno associazioni e band locali, per arrivare poi alla sera con l’orchestra live “Califano latino”.

Quest’anno, infatti, la manifestazione sarà dedicata al cantautore romano Franco Califano, come si evince dallo slogan scelto per questa edizione: “tutto il resto è noia”. L’orchestra di 11 elementi, capitanata dal musicista Valter Paiola, proporrà i più grandi successi di #FrancoCalifano in chiave latino americana.

Sabato 13 aprile, dopo i saluti istituzionali e gli spazi dedicati alle band locali, l’artista milanese Bianca Atzei, che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerose collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano, sarà la super ospite che sabato 13 aprile si esibirà in concerto live in Piazza Rossellini.

Domenica 14 aprile il palco sarà destinato come sempre alle realtà locali, verranno premiate le famose sculture di carciofi dei nostri agricoltori e, dopo un pomeriggio di buona musica, siamo pronti a ridere insieme con l’intramontabile Marco Marzocca. L’esibizione del comico precederà il meraviglioso spettacolo pirotecnico che chiuderà ufficialmente la Sagra del Carciofo.

L’ordinanza per la viabilità

“L’Amministrazione comunale rende noto che in occasione della Sagra del carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dal 12 al 14 aprile cambierà la viabilità. Fino alle ore 24:00 del 18 aprile 2024 sull’intera area di Piazza della Vittoria e di Piazza del Monumento ai Caduti comprese le strade laterali via Moretti e via Cantoni è interdetta la circolazione e la sosta di qualsiasi veicolo.”

Così in una nota il Comune di Ladispoli, affermando inoltre:

“Vietato il transito, la sosta e la fermata dalle ore 05:00 del 12 aprile fino alle ore 05:00 del 15 aprile in:

• Via Ancona

• Via Odescalchi

• Viale Italia (consentito l’attraversamento dalle strade che lo intersecano ad esclusione di Via Fiume)

• Via Trieste tratto compreso tra Via Fiume Via Duca Degli Abruzzi (esclusi i mezzi di Polizia e Soccorso)

• Via Venezia tratto compreso tra Via Fiume e Via Odescalchi (esclusi i mezzi di Polizia e Soccorso)

• Via Trento tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca Degli Abruzzi (esclusi i mezzi di Polizia e Soccorso)

• Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra Via Trieste e Via Trento (esclusi i mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko e autorizzati)

• Largo delle Capitanerie di Porto (rotonda Via Flavia) (esclusi i mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko e autorizzati)

• Via Regina Margherita tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria (esclusi i mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko e autorizzati)

Dalle ore 05:00 del 12 aprile alle 05:00 del 15 aprile:

• Via Fiume tratto compreso tra Via Trieste e Piazza M. Marescotti interdetta la circolazione

• Via Lazio tratto compreso tra Via Regina Margherita e il Civico 67 istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi autorizzati ovvero i camion refrigerati degli espositori di Piazza dei Sapori

• Via Amalfi lato ferrovia tratto compreso dal cancello ferroviario fino a 30 mt circa sulla sua destra divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione (esclusi i mezzi degli espositori Viale Italia muniti di autorizzazione)

• Via Amalfi (tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma) istituto il senso unico con direzione Piazzale Roma

• Via Taranto (tratto compreso tra Via Suor Maria Spinelli e Piazzale Roma) istituto il senso unico con direzione Via Taranto (esclusi mezzi servizio urbano, Polizia, Soccorso, Tekneko)

• Ponte Carlo Landi per i veicoli provenienti da Via Roma istituito l’obbligo di svolta a destra

• Via Flavia (tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi) interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati

• Via Flavia altezza Ponte Landi istituito l’obbligo di svolta a destra o proseguire dritti

• Via Regina Elena dall’intersezione con Via Flavia ( lato sinistro) fino al primo parcheggio blu vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione dinanzi alle barriere, transenne e/o New Jersey posti agli accessi all’area fieristica

• Via del Mare dall’intersezione di Via Regina Elena per una profondità di 8 mt vietata la sosta

• Istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso lungomare Regina Elena per i veicoli provenienti da Via Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso

• Dalle ore 05:00 del 10 aprile alle ore 05:00 del 15 aprile vietata la sosta sull’intero parcheggio in Via Firenze e circoscritto da un lato da Via Flavia e dall’altro dal Fosso Vaccina

• Dalle ore 07:00 del 12 aprile alle ore 05:00 del 15 aprile l’area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei mezzi di linea COTRAL , gli stessi si attesteranno al parcheggio di scambio della Settevene Palo nord.”

Per l’ordinanza https://www.comunediladispoli.it/sagra-del…/notizia

L’ordinanza per la vendita di alcolici

“L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che il Sindaco Alessandro Grando ha firmato un’ordinanza che regola la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche durante la Sagra del Carciofo, che si terrà dal 12 al 14 aprile 2024.”

Così in una nota il Comune di Ladispoli, affermando inoltre:

“L’ordinanza vieta ai chioschi di “Piazza dei Sapori d’Italia”, alle attività di commercio su area pubblica, alle attività di vicinato, ai pubblici esercizi, alle attività di artigianato di vendita di alimenti e bevande posti all’interno dell’area ricompresa tra la ferrovia la ferrovia Roma/Civitavecchia, il demanio marittimo il fiume Vaccina e il fiume Sanguinara:

– a partire dalle ore 20:00 la somministrazione e la vendita da asporto di bevande, di qualsiasi natura, in contenitori di vetro e lattine;

– a partire dalle ore 20:00, la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta salva la somministrazione in bicchieri di plastica/carta/altro materiale, che potrà avvenire fino alle ore 23:00;

– la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche dopo le ore 23:00, fatta salva la somministrazione nei locali pubblici e nelle pertinenze a loro concesse, ancorché su suolo pubblico.

Inoltre l’ordinanza dispone che la somministrazione dalle ore 20:00 per le attività non ricomprese nel pubblico esercizio avvenga, in maniera moderata, solo tramite l’utilizzo di bicchieri in plastica/carta/altro materiale (preferibilmente di tipo biodegradabile).

Infine, a tutte le attività che somministrano alimenti e bevande, è fatto obbligo di munirsi di appositi e capienti contenitori per la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo.”

Per l’ordinanza https://www.comunediladispoli.it/sagra-del…/notizia