Ladispoli: malore mentre attraversa la strada e un furgone non riesce ad evitarlo: 84enne elitrasportato

L’uomo si sarebbe sentito male mentre stava attraversando via Flavia e si accascia mentre sopraggiunge un furgone

Stava attraversando la strada quando sarebbe stato colpito da un malore che lo avrebbe fatto accasciare. Proprio in quel momento sul posto stava transitando un furgone che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo.

Il fatto è accaduto questo pomeriggio in via Flavia.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 84 anni probabilmente colpito da un malore si sarebbe accasciato in terra. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un furgone che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo sfiorandolo appena.

Sul posto si sono subito portati i soccorsi con l’uomo che è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma.