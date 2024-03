Ladispoli, l’opposizione: “Trovati i documenti mancanti, va avanti la battaglia contro il cemento”-

Il prossimo 7 marzo è previsto un consiglio comunale importantissimo, con all’ordine del giorno numerosi punti, tra cui la valutazione d’impatto ambientale della variante al Piano regolatore generale e al centro commerciale al km 38 dell’Aurelia.

Da giorni i consiglieri di opposizione faticano ad entrare in possesso dei documenti, poiché la dirigente dell’ufficio competente si è rifiutata di fornirli in formato cartaceo, dato che quello digitale era difficilmente leggibile.

Nonostante questo evidente tentativo di ostacolare l’attività di controllo dei consiglieri, questi sono riusciti a recuperare parte della documentazione e, dopo averla studiata, hanno notato l’assenza di documenti fondamentali.

In particolare, si è evidenziata la mancanza degli Allegati A, B e C relativi agli adeguamenti alle prescrizioni ambientali impartite dalla Regione Lazio.

Questo episodio, già grave di per sé sarebbe stato sufficiente a formalizzare delle scuse ai consiglieri e a disporre un rinvio del prossimo consiglio comunale. Invece, ha dato vita a uno spettacolo grottesco in Commissione Urbanistica, con Sindaco e tecnici che hanno dato in escandescenze provando a minimizzare l’accaduto.

Dopo una simile reazione ci si aspettava di non ricevere mai questi documenti, invece alle 19.18 è arrivata una mail ai consiglieri con tutti gli allegati richiesti, a dimostrazione che forse la ragione sedeva tra i banchi dell’opposizione.

Considerato che tali documenti sono estremamente voluminosi, oltre 600 pagine, non vi è il tempo tecnico sufficiente per una valutazione adeguata in vista del consiglio del 7 marzo. E soprattutto, tale invio è in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Di conseguenza, è stato formalmente richiesto via pec il rinvio dei punti all’ordine del giorno e l’intervento del Segretario Comunale per garantire il ripristino delle regole.

È evidente, dato quanto accaduto, che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina.

MOLLICA GRAZIANO AMELIA

CERVO FERDINANDO

MARCUCCI GIANFRANCO

PAPARELLA FABIO

GARAU ROBERTO

CIARLANTINI DANIELA

PALIOTTA ENZO

MARONGIU SILVIA

PASCUCCI ALESSIO