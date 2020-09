Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli. L’opposizione: “Costretti a esprimerci sulla ruota panoramica” –

La ruota panoramica a Ladispoli coalizza l’opposizione contro il Sindaco Grando, anche se l’esordio è che nella fase attuale della città il dibattito dovrebbe essere un altro.

“Ci troviamo costretti ad esprimerci, congiuntamente, riguardo l’installazione in corso di una ruota panoramica all’interno di Piazza Rossellini” – scrivono in una nota stampa i partiti e movimenti d’opposizione.

Il punto dolente è la piazza: “Chiaramente, non è dell’attrazione in sé che ci interessa parlare, peraltro doppione di quella già presente da mesi presso i giardini di via Firenze ma della scelta improvvisa e sbagliata di posizionarla nella sola piazza pedonale del centro città”.

Si poteva optare per un’altra location come ad esempio l’area attigua al bosco di Palo, specificano e sottolineano anche che la pavimentazione della piazza rischia di danneggiarsi fortemente a causa del peso della struttura.

Inoltre, gran parte della piazza sarà interdetta all’uso pubblico, per consentire la funzionalità e la sicurezza della giostra.

“Proprio per salvaguardare la funzione sociale di piazza Rossellini – continuano – sono stati prodotti atti, sia da questa che dalla precedente amministrazione, che limitavano l’uso della stessa per eventi fieristici e vietavano l’installazione di medio-grandi strutture d’intrattenimento”.

“Siamo dunque curiosi di sapere chi ha dato l’autorizzazione per questa imponente struttura e quali le motivazioni addotte per farlo in deroga a quanto previsto dai vigenti regolamenti” – chiedono i rappresentanti dell’opposizione.

Per la controparte di Grando, dunque, anche se l’argomento non è centrale è giusto esprimere dissenso verso una scelta che poteva e doveva essere fatta diversamente.

Ovviamente sottolineano quelle che sono le priorità dell’agenda politica.

“In questa settimana si terranno due commissioni consiliari molto importanti (entrambe richieste congiuntamente da tutte le forze di opposizione): oggi 3 settembre, alle 19.00, sui servizi sociali dove si affronteranno le problematiche legate all’assistenza delle c.d. “fasce deboli” gestite dal distretto socio-sanitario Ladispoli-Cerveteri; venerdì 4 settembre, alle 18.30, quella sulla pubblica istruzione dove l’amministrazione relazionerà sulle azioni messe in campo per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico”.

“Questi sono i temi e i problemi che ben più importanti preoccupano la città e a cui vanno date risposte serie e concrete” – concludono le diverse anime dell’opposizione, dentro e fuori il consiglio comunale.