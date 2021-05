Share Pin 0 Condivisioni

Il consigliere di Si Può Fare commenta il mini rimpasto di Giunta che ha portato Lorena Panzini a prendere il posto dell’Assessore al Commercio Francesca Lazzeri

Ladispoli, Loddo: “Chi pagherà le conseguenze saranno sicuramente i commercianti” –

Ladispoli, Loddo: “Chi pagherà le conseguenze saranno sicuramente i commercianti”

Chi ci rimetterà del mini rimpasto di Giunta che ha portato Lorena Panzini a prendere il posto dell’ormai ex Assessore al Commercio, Francesca Lazzeri, saranno i commercianti.

Ne è convinto il consigliere di Si Può Fare, Giuseppe Loddo. “Seppure queste cose abbiano una logica nelle questioni politiche – ha detto a Centro Mare Radio, intervistato da Fabio Bellucci – hanno sicuramente delle ripercussioni in un settore strategico, il più colpito nella pandemia, quindi il commercio e poi l’agricoltura”.

Insomma a farne le spese, per il consigliere d’opposizione, saranno “i commercianti”.

“Non dubito delle capacità della Panzini – ha proseguito ancora Loddo – ma sicuramente avrà la necessità di tempo per riprendere il bandolo della matassa dei progetti che aveva messo in piedi Lazzeri. Tempo che i commercianti non possono perdere”.

E questo, per Loddo, “si tramuterà in danni per i commercianti che dovranno iniziare di nuovo ad avere rapporti con il nuovo assessore. I commercianti – ha proseguito – non meritano questo trattamento”.

(torna a baraondanews)