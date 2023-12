di Giovanni Zucconi

Fine anno è da sempre un tempo di bilanci. Abbiamo sentito telefonicamente Salvatore Vernata, il Presidente dell’AVIS di Ladispoli, per farci raccontare come è andata la raccolta di sangue. È un tema che ci sta particolarmente a cuore perché in Italia siamo purtroppo costantemente in emergenza sangue. Ogni giorno, in Italia, ben 1.800 persone

necessitano di trasfusioni di sangue per poter sopravvivere.

In una recente intervista, Salvatore Vernata ci aveva dichiarato che Ladispoli ha un potenziale di 2.000 sacche di sangue raccolte in un anno. Ma ci ha anche ricordato che questo è un obiettivo ambizioso, e per il quale occorrerà molto tempo prima di poterlo aggiungere. Vediamo come è andata nel 2023.

Ladispoli, l’Avis nel 2023 ha raccolto 600 sacche di sangue. In due anni la raccolta è cresciuta del 54%

Presidente, come è andata la raccolta di sangue, nel 2023, a Ladispoli? Siamo ancora lontani dall’obiettivo delle 2.000 sacche?

“Siamo ancora lontani, ma ci stiamo avvicinando ogni anno di più. Abbiamo chiuso il 2023 con una raccolta di 600 sacche di sangue. Con un incremento del 16% rispetto al 2022, quando avevamo raccolto 515 sacche. Ricordo che il 2021 era stato chiuso con 389 sacche. Quindi la progressione della raccolta in questi ultimi due anni è stata molto

significativa. È cresciuta di più del 54%. L’anno prossimo contiamo di fare due raccolte in più: 24 invece di 22 come quest’anno.”

Speriamo che continui sempre così, e che i donatori di Ladispoli siano sempre più generosi. Quando è prevista la prossima raccolta?

“Subito dopo le feste, sabato 13 gennaio. Ne approfitto per fare gli auguri a nome dell’Avis di Ladispoli a tutti i donatori. E per ringraziarli di cuore. Senza di loro, e la loro generosità, non avremmo mai raggiunto questi risultati.”