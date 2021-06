Ladispoli, l’1 agosto i The Kolors in corcerto all’Oasi di Palo Laziale

Il prossimo 1 agosto i The Kolors in concerto faranno tappa all’Oasi di Palo Laziale a Ladispoli.

A riportare la notizia la redazione di LaPresse.

Nell’articolo, infatti, viene annunciato che: “Sarà disponibile da venerdì 18 giugno ’Singles’, il vinile autografato in edizione limitata che raccoglie – per la prima volta su supporto fisico – gli ultimi 5 singoli firmati dai The Kolors e altro materiale mai pubblicato prima. Tutte le tracce saranno disponibili, sempre a partire da venerdì, anche in versione EP digitale. Il vinile, disponibile in esclusiva nello store di universalmusic.it, conterrà i brani: ’Pensare male, ’Los Angeles’ feat. Guè Pequeno, ’Non è verò, ’Mal di golà e ’Cabriolet Panoramà. Il vinile conterrà anche alcune versione inedite e mai pubblicate fino ad oggi come il remix firmato dai Sottotono di ’Cabriolet panoramà che sarà disponibile da venerdì anche in tutti gli store digitali, e due demo di ’Pensare malè, una in italiano e una in inglese. Il frontman dei The Kolors, Stash, ha voluto spiegare com’è nata l’idea: «Il vinile ha un’importanza particolare. Prima di ’Pensare Malè, uscita nel 2019, il nostro obiettivo principale era sempre stato quello di fare la hit e arrivare ai primi posti in classifica. Con quella canzone i nostri obiettivi sono cambiati e la cosa più importante per noi è diventata essere sinceri e mettere tanta verità nella nostra musica. Il vinile, quindi, è un primo bagliore di quello che sarà l’album, ed è stato pensato come segno di gratitudine per tutti i fan che ci hanno accompagnato in questo percorso, investendo emotivamente nel nostro gruppo». Nel frattempo, si ricomincia con la musica live e sono state comunicate le prime date in giro per l’Italia: 19 giugno al Lazzaretto di Bergamo, il 24 luglio all’Arena del Mare di Civitanova Marche (MC), il 1 agosto al Parco Oasi di Palo Laziale a Ladispoli (RM) e il 5 settembre al Campo Sportivo di Pacentro (AQ).”