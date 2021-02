Ladispoli: in vista dell’ondata di gelo si pensa ai clochard

Share Pin 23 Condivisioni

Saranno distribuiti pasti caldi, coperte e sacchi a pelo per aiutarli a difendersi dal freddo

Per il week end sono attese temperature anche sotto le zero soprattutto nelle ore notturne e ancora una volta il pensiero è rivolto ai senza tetto del territorio.

Per loro l’amministrazione comunale ha varato una serie di iniziative.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Caritas e la Croce Rossa che si occuperanno della preparazione e della somministrazione dei pasti caldi che saranno anche distribuiti con appositi contenitori.

“I pasti caldi preparati dalla Caritas – ha spiegato l’assessore ai servizi sociali, Lucia Cordeschi – saranno distribuiti ai clochard anche di sera, insieme a coperte e altro materiale adatto a difendersi dal freddo”.

L’amministrazione comunale punta anche alla distribuzione di sacchi a pelo, biancheria intima e prodotti per l’igiene personale che saranno acquistati dal distretto socio sanitario. Per questo motivo si attende in tempi brevi la firma del dirigente del Comune di Cerveteri (capofila del progetto).

“Saranno i volontari della Croce Rossa a portare la cena ai senza tetto che a pranzo potranno invece soggiornare presso i locali della Caritas di Ladispoli”.

“Il progetto – ha concluso l’assessore Cordeschi – è inserito nel vasto piano di sostegno ai meno abbienti varato dall’amministrazione comunale”.

