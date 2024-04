Ladispoli, in biblioteca il progetto “A spasso tra immagini e parole Letture e laboratorio di scrittura creativa” –

Ladispoli, in biblioteca il progetto “A spasso tra immagini e parole Letture e laboratorio di scrittura creativa”

L’amministrazione comunale informa che la Biblioteca presenta il progetto “A spasso tra immagini e parole – Letture e laboratorio di scrittura creativa”, appuntamenti dedicati a tutti i curiosi e le curiose dai 9 agli 11 anni.

Si tratta di due incontri in cui i partecipanti scopriranno come la lettura degli albi illustrati accende le emozioni e il pensiero creativo offrendo molti spunti per la scrittura, dimostrando come scrittura e lettura, spesso percepite separatamente, siano invece facce della stessa medaglia che dialogano in modo serrato.

Ispirandosi alla metodologia del Writing and Reading workshop, ogni partecipante potrà sperimentare, in un’ottica laboratoriale, la possibilità di scrivere focalizzandosi sulla propria personalità e sui propri interessi: le parole e le immagini che affioreranno saranno ponti, strumenti efficaci per promuovere l’immaginazione attraverso la capacità di osservare, ascoltare e creare nessi.

Si terranno due incontri, per cui sarà utile partecipare ad entrambi ma, se impossibilitati, anche ad uno solo. Il primo appuntamento è lunedì 22 aprile dalle 16.15 alle 17.45

Il progetto è curato dall’Associazione Aperta Parentesi ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019; gli incontri sono a cura di Francesca Maggiore. La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.