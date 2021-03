Share Pin 3 Condivisioni

Il vicesindaco: “Non voglio condividere il percorso con personaggi che gettano discredito sul partito e sull’amministrazione”

Ladispoli: il vicesindaco Perretta lascia Fratelli d’Italia

Il vicesindaco Pierpaolo Perretta lascia Fratelli d’Italia. “Non ho intenzione di condividere – ha detto Perretta – il mio percorso politico ed etico con personaggi locali (molto probabilmente il vicesindaco si riferisce al consigliere Ardita, ndr) che, a mio avviso, con il loro comportamento delirante, gettano discredito non solo su Fratelli d’Italia ma sull’intera amministrazione comunale”.

“Questo malessere è stato più volte rappresentato, non solo da me, ai vertici di Fratelli d’Italia affinché si occupassero di una situazione che ho sempre reputato dannosa per l’immagine del partito e per la sua crescita locale, purtroppo senza alcun risultato”.

“Preso atto di questo, non potevo che trarre le logiche conseguenze”.

“Ringrazio l’On. Fabio Rampelli e il Consigliere regionale Fabrizio Ghera che sono stati miei punti di riferimento in questo percorso e ai quali rinnovo la mia personale stima”.

“Per quanto mi riguarda, se il sindaco lo vorrà, continuerò a lavorare per il bene di Ladispoli, portando a termine i numerosi progetti in corso”.

