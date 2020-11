Share Pin 3 Condivisioni

Il sindaco Grando: “Come Sindaco ma soprattutto come marito, padre, figlio e fratello condanno fermamente ogni forma di violenza fisica, psicologica, di genere o discriminatorio”

Ladispoli, il primo cittadino ricorda la giornata internazionale contro la violenza sulle donne –

“Come Sindaco, ma soprattutto marito, padre, figlio e fratello condanno fermamente ogni forma di violenza fisica, psicologica, di genere o discriminatoria”. Il primo cittadino di Ladispoli ricorda la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’assemblea generale delle Nazioni Uniti, e che quest’anno assume un valore ancora più importante.

“I dati del 2020 – ha detto il sindaco Grando – se confrontati con lo stesso periodo del 2019, ci fanno veramente capire come il lockdown, per chi subisce maltrattamenti in famiglia, abbia coinciso con l’aumento delle violenze, con l’impossibilità di uscire di casa e di sfuggire così al proprio aguzzino”.

“Violenze consumate all’interno delle mura domestiche che, purtroppo, hanno visto coinvolti anche dei minori. Nei primi 10 mesi del 2020 i femminicidi sono stati 91, uno ogni tre giorni”.

“Ma il dato che deve fare maggiormente riflettere – ha proseguito Grando – sono le richieste di aiuto alle associazioni, che, secondo i dati Istat sono cresciute del 73% . Numeri che non ci possono assolutamente lasciare indifferenti”.

“Mi auguro che questi dati possano generare una forte reazione contro ogni tipo di violenza”.

“Come ha ricordato il presidente Mattarella in una società in cui vige la democrazia le donne “non devono avere più paura di subire violenza, in casa, sul lavoro, in tutti i luoghi e i contesti in cui ritengano di realizzare la propria personalità”.