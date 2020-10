Ladispoli, il comune consiglia di scaricare la App Immuni

Share Pin 4 Condivisioni

Un gesto semplice eppure molto responsabile

Un gesto di responsabilità e protezione nei confronti degli amici e della famiglia. È fondamentale per gestire al meglio questa situazione e soprattutto definire i confini tra “contatto stretto” e non, scaricare l’App immuni, uno strumento efficace per riscontrare i contatti stretti ed effettuare una giusta e corretta gestione delle persone venute a contatto con i casi positivi.Ci rivolgiamo soprattutto ai #giovani: le App sono il vostro mondo e parlano la vostra lingua, scaricando l’App immuni farete un gesto di responsabilità nei confronti vostri, della vostra famiglia e dei vostri amici, aiutando notevolmente il sistema sanitario della Vostra ASL per la gestione di un contagio che rischia di mettere a repentaglio le vostre attività scolastiche, sportive e ludiche.Ragazzi scaricate l’App e insegnate ai vostri genitori e ai vostri nonni come si fa. Tra tante App che occupano lo spazio #Social del vostro smartphone, l’App immuni è quella che davvero può fare la differenza!