E’ stato ricoverato per diversi giorni in terapia sub intensiva

Ladispoli, il comandante della Capitaneria di Porto negativo al Covid-19

Strato Cacace, comandante della Capitaneria di Porto di Ladispoli vede finalmente la luce fuori dal tunnel. E’ lui stesso, attraverso un post social, ha comunicare di essere finalmente risultato negativo al Coronavirus.

Cacace era ricoverato da diverso tempo in terapia sub intensiva aiutato dalla maschera di ossigeno per la respirazione.

