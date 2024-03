Ladispoli, il 7 marzo si riunisce il consiglio comunale: in odg il piano particolareggiato per insediamento produttivo in via Aurelia

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 07/03/2024 alle ore 16.30 e in seconda convocazione per il giorno 07/03/2024 alle ore 17.00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine dei giorno i seguenti argomenti:

PARERE MOTIVATO SUL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX ART.13 D.L.G.S. N. 152/2006 ESPRESSO CON D.D. N. G15884 DEL 28.11.2023, RELATIVO ALLA “VARIANTE GENERALE DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI LADISPOLI ADOTTATA CON D.C.C. N. 15/2010 E N.16/2010 E A SEGUITO ESAME DELLE OSSERVAZIONI, ADEGUAMENTO AL P.T.P.R. E RIDUZIONE PESO INASEDIATIVO, RIADOTTATA CON D.C.C. N.29 DEL 31.07.2019.

ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PIANO GENERALE AI SENSI DELL’ART.15 COMMA 2 D.LGS.152/2006. DICHIARAZIONE DI SINTESI.

2 PIANO PARTICOLAREGGIATO PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO COMMERCIALE IN VIA AURELIA KM 38,00. ART. 4 L.R.36/87. ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PIANO AI SENSI DELL’ART.15 COMMA 2 D.LGS.152/2006.

3 ADOZIONE “PIANO PARTICOLAREGGIATO PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO – COMMERCIALE E RESIDENZIALE IN VIA AURELIA KM 37,700” AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/1987.

4 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO ECCLESIASTICO-APPROVAZIONE DEL PROGETTO COSTITUENTE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRG AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. N. 327/2001. ATTESTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO.

5 ADOZIONE “PIANO PER L’ ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)”. COMUNE DI LADISPOLI.

6 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 IN DATA 30/01/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E DEL PNRR.