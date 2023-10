Ladispoli, il 13 ottobre importante incontro per l’ottimizzazione del Piano di Zona

“Si tratta di un appuntamento molto importante, l’obiettivo è quello di ottimizzare la gestione del Piano di Zona”. Con queste parole il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti, ha annunciato che il 13 ottobre in Regione si terrà in incontro, al quale sono stati invitati anche i comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Cerveteri, per verificare la possibilità di costituire Consorzi per i distretti di RM 4.1 e RM 4.2.

“La costituzione di un Consorzio – ha proseguito Bitti – permetterà di avere uno strumento molto più agevole per gestire le risorse, insomma un ente pubblico a tutti gli effetti senza più passaggi di capofilato, ogni tre anni come avviene ora per noi tra Ladispoli e Cerveteri. Non dimentichiamo che il Piano di Zona, uno strumento che interfaccia i comuni con la Asl e tutto il terzo settore, si occupa delle categorie più deboli e soprattutto di inclusione sociale. Ma incrociare il bilancio di due Comuni con quello del Piano di zona rende tutto molto più difficoltoso. In caso di esistenza di un Consorzio, invece, i comuni potrebbero decidere autonomamente di destinare altri servizi, oggi in carico agli uffici comunali, al Consorzio stesso».