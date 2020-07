Condividi Pin 1 Condivisioni

Dal canto suo, il Comune si oppone: sarà scontro al TAR

Ladispoli, i minimarket etnici impugnano l’ordinanza di chiusura anticipata

Si sono opposti in sede legale, impugnando l’ordinanza che impone la chiusura anticipata alle 19, i proprietari di ben 12 minimarket etnici di Ladispoli che vedono una illegittimità nel documento redatto dall’amministrazione comunale. La scelta politica aveva destato numerose polemiche, ma ora i gestori delle attività hanno deciso di far ricorso al TAR, ricorso che vedrà protagonisti gli avvocati del Comune, ora impegnati per contrastare con forza questa iniziativa.