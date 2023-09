Ladispoli, guida ubriaco e va a sbattere contro le auto in sosta

Guida ubriaco su Via Roma e urta 2 automobili in sosta, ma continua la corsa e ne danneggia anche una terza: denunciato

Alle ore 18 circa di lunedì 11 settembre, un cittadino di Ladispoli di origini romene si è messo al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. L’uomo alla guida ha prima urtato 2 auto in sosta, ma non è riuscito a fermarsi. Di lì, un terzo impatto con un’altra vettura che ha messo fine alla sua corsa. La Polizia Locale è intervenuta in pochi minuti con una pattuglia in servizio proprio in quella zona. L’uomo è stato sottoposto ai test necessari e denunciato per guida in stato d’ebrezza. Non solo, gli agenti hanno ritirato la patente e sequestrato l’automobile.