Ladispoli: gli studenti della Melone incontrano il ministro Cartabia

Gli alunni della Corrado Melone incontrano, online, il ministro alla giustizia, Marta Cartabia. L’incontro si svolto nell’ambito di “Giustizia al Centro” organizzato da “Asteria” di Milano.

«Il discorso che ha tenuto inizialmente – hanno spiegato gli studenti – ci ha molto colpiti: per prima cosa ci ha chiesto di interrogarci sul significato della parola “giustizia” e riferire tutto quello che ci veniva in mente per rappresentare quest’ultima. Alcuni studenti che assistevano dal vivo all’incontro hanno risposto “la correttezza”, ma nessuno ha saputo dare una risposta definitiva o una giusta definizione. La ministra ha, infatti, detto che è molto difficile, dare una definizione alla giustizia, è molto più semplice però capire il significato di “ingiustizia”; infatti l’ingiustizia si riesce a trovare quando ci manca qualcosa che agli altri è concesso. Ci ha detto inoltre che per capirlo meglio basta pensare a dei bambini piccoli che capiscono subito il concetto di ingiustizia, proprio perché è una sensazione frequente».

Durante l’incontro gli studenti hanno affrontato il tema della giustizia a 360 gradi. Si è parlato di carcere, di rieducazione, di processi. Un incontro, nato «da uno stimolo che abbiamo ricevuto a scuola – hanno concluso gli studenti – poiché i nostri insegnanti hanno pensato che fosse giusto per noi ascoltare le parole della ministra Cartabia che ha saputo ispirarci, facendo maturare in noi il desiderio di vivere in un mondo “giusto” per tutti».