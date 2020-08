Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il consigliere comunale FDI Raffaele Cavaliere in un Comunicato

Raffaele Cavaliere

Ladispoli, Fratelli d’Italia è in maggioranza e sostiene il Sindaco Alessandro Grando – Così il consigliere comunale Raffaele Cavaliere, in rappresentanza di Fratelli d’Italia, in una nota diffusa ora: “Nell’ultima settimana sono circolate notizie tendenziose che alludevano ad una presunta crisi di maggioranza. La maggioranza di centro destra del Sindaco Grando è salda e proseguirà la sua esperienza per i prossimi due anni! Molte speculazioni sono state formulate dai partiti d’opposizione e da altrettanti cittadini sui social-media o stampa locale.

In qualità di Portavoce di Fratelli d’Italia Ladispoli, essendo il Circolo Giorgio Almirante da me diretto l’unico esistente a Ladispoli, la rappresentanza politica è il mio compito, inoltre sono il Capogruppo di FdI in Consiglio Comunale e per tanto determino, insieme agli altri Consiglieri ed Assessori, la linea politica amministrativa. In virtù dei due ruoli istituzionali, partitico ed amministrativo, dichiaro, che dopo le decisioni collegiali prese in varie riunioni, e già ribadite alla riunione dei Capigruppo della maggioranza del Sindaco Alessandro Granco del 10.8.20, che Fratelli d’Italia sostiene l’attuale Amministrazione.

Desidero informare tutti i lettori, e coloro che si interessano di politica, che il sottoscritto è l’unico a poter parlare a nome del Partito, e tutti gli altri scrivono o enunciano opinioni personali!

Ai lettori non correttamente informati dai vari articoli e commenti Facebook, che presumevano una crisi di maggioranza, desidero far notare un fatto: durante il Consiglio Comunale del 6 c.m. è stata l’opposizione a reggere il numero legale, questo significa che il Sindaco Grando gode di una “maggioranza bulgara.”