Cerimonia avvenuta alla presenza dell’Assessore alla Cultura Margherita Frappa

Ladispoli, festa grande all’Associazione Nuova Acropoli per la consegna degli attestati al Corso di Filosofia Attiva d’Oriente e Occidente –

di Marco Di Marzio

Nella sede di Ladispoli dell’Associazione Nuova Acropoli festa grande nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 marzo 2024 per la consegna degli attestati inerenti il Corso di Filosofia Attiva d’Oriente e Occidente.

Corredato da cerimonia di premiazione e un ricco buffet finale, presso la sede di Via Fiume 108 infatti, a 20 persone frequentanti le varie serie di lezioni, sono stati conferiti i diplomi di partecipazione a vari livelli di apprendimento.

Gli attestati conferiti questa sera presso l’Associazione Nuova Acropoli Ladispoli – dichiara la Direttrice Maria Sole Pomara – sono il riconoscimento di un percorso di studio di quattro mesi effettuato in relazione a degli argomenti fondamentali che l’essere umano si chiede. Prima di tutto colui che di fronte alle stelle o al mare, qui presente in forma meravigliosa, si domanda: cosa è il senso della vita? Su questo noi ci riferiamo alla saggezza millenaria indiana di Buddha e Confucio ma anche ad Aristotele. Poi esiste un altro gruppo di riflessione che l’uomo, insieme agli altri esseri umani, si domanda, focalizzando l’attenzione su cosa abbiamo perso come educazione civica e con quale caratteristica lavorare con persone che sono diverse da noi. Imparare a lavorare in squadra, questo è parte della filosofia attiva e gli insegnamenti fondamentali ci vengono da Platone, Marco Aurelio, Epittèto, Seneca, cioè gli stoici. E poi c’è un terzo tipo di riflessioni in relazione alla filosofia della storia, la ricerca cioè della comprensione degli eventi. Abbiamo passato il Covid, c’è una recessione economica, cosa dobbiamo fare? Stiamo avvicinandoci ad un nuovo medioevo? Allora l’aspirante filosofo, l’essere umano deve rimboccarsi le maniche e mettersi all’azione. Domandandosi anzitutto, cosa posso dare io? Consideriamo la filosofia attiva che prevede uno studio comparato degli insegnamenti d’oriente e d’occidente un buon punto di partenza per creare un cittadino utile e attivo. Per questo pensiamo che l’attestato al “Corso di Filosofia Attiva d’Oriente e d’Occidente debba essere conferito alla presenza dell’Amministrazione Comunale, come è stato in questa serata.

Partendo da questa riflessione sul senso della vita, delle relazioni e delle scelte, l’Associazione Nuova Acropoli ha un’anima diversa. – afferma a tutti i presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa – C’è qualcosa di più in questa organizzazione e ciò viene fuori dalle azioni da essa condotte quotidianamente. Quando vengo qui mi sento come se stessi a casa. Sono assolutamente grata per tutto quanto compiuto da questo gruppo, anche in favore di un miglioramento delle relazioni sociali, oggi offuscato dalla cosiddetta “società fluida”, compiendo operazioni di rete.