Fugge in auto ma perde il controllo su via del Mare

Ladispoli, donna ferita con una arma da taglio nei pressi del lungomare

E’ accaduto poco fa nei pressi del lungomare centrale. Dalle prime frammentarie notizie arrivate in redazione, sembra che una donna sia stata accoltellata e poi sarebbe riuscita a salire sulla sua vettura per allontanarsi dalla zona.

Arrivata all’incrocio tra via del Mare e via Spoleto, forse anche per il troppo sangue perduto, ha perso il controllo dell’auto che ha finito la sua corsa nei giardini.

Qui ha chiesto aiuto ed è stato immediato l’intervento dei Carabinieri e del 118 che hanno provveduto a trasportare la signora al pronto soccorso.

IN AGGIORNAMENTO