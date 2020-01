Condividi Pin 5 Condivisioni

Appuntamento dalle 7 alle 11 nella nuova sede di Via Vilnius

Ladispoli, domenica prossima raccolta di sangue

L’Avis di Ladispoli ha organizzato una raccolta di sangue per far fronte alla carenza dell’ultimo periodo. L’evento si terrà domenica prossima dalle 7 alle 11 nella nuova sede di via Vilnius. Come sempre l’invito è a contribuire per una causa molto importante e che ha ripercussioni sul nostro territorio.