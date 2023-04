Ladispoli, domenica 16 aprile nella sede AVIS si svolgerà una nuova raccolta di sangue

Domenica prossima, 16 aprile, nella sede AVIS di via Vilnius 5, a Ladispoli, si svolgerà una nuova raccolta di sangue da destinare alle strutture sanitare che ne hanno bisogno. Inutile sottolineare l’importanza di questo atto di generosità, ma anche di dovere civile nei confronti di chi ne ha bisogno per sopravvivere. In Italia siamo costantemente in emergenza sangue. Ma basterebbe veramente poco per evitarlo.Ricordiamoci sempre che il bisogno di sangue non si ferma mai: ogni giorno 1.800 personenecessitano di trasfusioni per poter sopravvivere.

La raccolta di sangue si svolgerà tra le ore 7.00 del mattino, fino alle ore 11.00. Per prenotarsi, telefonare al numero: 328-7584568