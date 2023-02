Il giovane classe 2000 di Patrasso ha effettuato il primo allenamento con la prima squadra Mistercucina Dinamo al palazzetto dello sport della città balneare

Ladispoli: la Dinamo tessera il greco Apostolos Kalantzis –

È con molta soddisfazione che la Dinamo comunica di aver espletato con successo e a tempo di record le procedure FIP/FIBA per il trasferimento internazionale dell’atleta di nazionalità greca Apostolis Kalantzis. Ieri Apostolis, un giovane classe 2000 di Patrasso, con già significative esperienze in Grecia con team di Serie B, ha effettuato il suo primo allenamento con la prima squadra Mistercucina Dinamo al Palazzetto dello Sport di Ladispoli, e potrà già essere a disposizione di coach Andrea Ciprigno per la partita di Domenica prossima 19 Febbraio.

Queste le prime impressioni/dichiarazioni del Presidente Fois : “Dopo aver portato a Ladispoli Giovanni Santini scorsa settimana, sono contentissimo di aver potuto dare un tocco di internazionalità al nostro ambiente con l’arrivo di Apostolos (o Apostolis, o meglio ancora Apo..). Apo innanzitutto mi sembra un bravissimo ragazzo, tecnicamente poi me ne avevano parlato molto bene, avevo visto dei suoi video, ma devo dire che dal vivo, sul campo, è anche molto meglio; sono convinto che saprà fare molto bene qui a Ladispoli, e contribuirà a farci fare quel salto di categoria che personalmente sono sempre stato convinto di poter fare. Del resto, quando gli ingredienti (giocatori) sono ottimi, e il cuoco (il coach) è bravo, per trasformare un buon piatto (una buona squadra) in un piatto eccellente basta solo un po’ di sale… noi ottimi ingredienti (giocatori) ce li abbiamo da inizio campionato, ora con Apostolis abbiamo trovato sale, pepe, origano, rosmarino… Ringrazio Italian Basketball Scouting di Lorenzo Belli per avermi segnalato il ragazzo e coach Francesco Calcabrina di Scuola Basket Frosinone, che pure già lo conosceva, per la disponibilità e cortesia dimostrata parlandomene approfonditamente.”

Queste invece le prime parole di Apostolis : “È un piacere far parte di questa squadra, tutti i ragazzi mi hanno accolto con molta cortesia e simpatia, mi metto a disposizione del gruppo e con il loro aiuto proverò a fare del mio meglio per raggiungere e magari superare gli obiettivi prefissati dalla società”.

Welcome on board Apo !!