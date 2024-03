Ladispoli, dal 27 in biblioteca comunale gli incontri di Filosofarte

L’amministrazione comunale informa che a marzo la Biblioteca presenta Filosofarte. Storie di vita in essere: raccontarsi, ascoltare, condividere, percorso esperienziale dedicato ai “diversamente giovani”, ragazzi e ragazze dai 50 anni in su! Il progetto vuole condurre le persone a connettersi, con sguardo di meraviglia, a tutto ciò che si rivela nella vita: riscoprendo il coraggio di essere curiosi si esplorerà il proprio viaggio nelle sue infinite possibilità. I libri saranno quindi strumenti che permetteranno di dar voce al romanzo di vita personale di ognuno, espressione di vissuti a tu per tu con la vita: le voci narranti diventano possibilità per “riflettersi”, quindi tradurre nella pratica il proprio sentire. FilosofArte è un cammino che invita i partecipanti a far fiorire la propria esperienza perché “l’età è un non luogo”: piuttosto che rivolgersi alla ricostruzione del proprio passato, l’esperienza che vi invitiamo a condividere ci esorta ad accogliere il viaggio della vita come arte di essere.

Il primo appuntamento si svolgerà in Biblioteca mercoledì 27 marzo; sarà un momento di accoglienza, ascolto, condivisione e sarà presentato il ritmo tematico-pratico degli incontri. A seguire, gli incontri si terranno ogni mercoledì dalle 9:30 alle 11:30. Il progetto, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019, è ideato da Aperta Parentesi e gli incontri sono curati da Donatella Silvia Rossi, sociologa e filosofArtista insieme a Fabiana Ponzi, esperta di teatro terapia. Né il giovane indugi a filosofare né il vecchio di filosofare sia stanco. Non si è né troppo giovani né troppo vecchi per la salute dell’anima, Epicuro.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.