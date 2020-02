Condividi Pin 178 Condivisioni

Ladispoli, Coronavirus. Al liceo Pertini studenti in quarantena. Lo propone il Consiglio d’Istituto – Confermato dalla sua Preside, la Dottoressa Fabia Baldi, contattata dalla nostra redazione, il Consiglio d’Istituto del Liceo Pertini di Ladispoli, riunitosi urgentemente vista la situazione riguardante il Coronavirus, ha deciso di deliberare le seguenti decisioni: i ragazzi che nei giorni precedenti si sono recanti in gita in posti d’Italia ad oggi classificati “zone rosse” devono comunicare alla dirigenza scolastica tali avvenuti spostamenti così come previsto dai decreti ministeriali, in modo tale da dare la possibilità alle Asl competenti di adottare le procedure del caso. Nel caso in cui invece gli stessi non adempiono al dovere di fornire tale obbligatoria comunicazione e la scuola venisse fornita per vie traverse di tali informazioni lo stesso ente scolastico adotterà per loro una quarantena disciplinare esercitata attraverso un provvedimento di sospensione di 10 giorni dei diretti interessati dalle attività scolastiche, per educarli alla legalità e al rispetto delle norme.

La stessa Preside Baldi ha tenuto a precisare che la scuola non può naturalmente, poiché contro legge, disporre una quarantena vera propria per i ragazzi ma bensì predisporre atti disciplinari, anche molto drastici, tesi al rispetto della normativa vigente in materia. E’ bene sottolineare che il liceo Pertini non fa fare più gite del quinto da due anni, e le gite delle altre classi sono state fatte a ottobre. Tutte le uscite didattiche di un giorno sono sospese momentaneamente e si attende di capire dal Ministero nel dettaglio quale decisione da prendere con le altre uscite, per evitare così contenziosi con le agenzie di viaggi.