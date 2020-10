Share Pin 37 Condivisioni

Classe in isolamento alla scuola Falcone

Ladispoli, classe in isolamento alla scuola Falcone

E’ stata messa oggi in isolamento una classe del nido Mara Schiarini a Fiano per un caso positivo.

In isolamento anche la 3 C Pirgus santa Marinella per un caso positivo e la scuola Falcone di Ladispoli sempre per 1 positivo

Il test rapido positivo di ieri al Marconi è risultato negativo al molecolare ed è stato sciolto l’isolamento, ma si è riscontrato un altro caso positivo con test rapido sempre al Marconi la 4A dello sportivo