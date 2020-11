Share Pin 1 Condivisioni

“A distanza di mesi dall’ultima nostra segnalazione, fatta a giugno scorso, a nome di tutti i cittadini che rappresento della zona di ladispoli “piazza delle sirene”, siamo di nuovo a fare presente che l’attuale amministrazione comunale non ha fatto purtroppo proprio nulla per l’installazione di almeno 2 cestini vicino alle 2 panchine che si trovano all’interno di questa graziosa piazzetta, abbandonata da troppo tempo”

Ladispoli, cittadini segnalano nuovamente mancanza di decoro e pulizia in Piazza delle Sirene –

A Ladispoli cittadini di Piazza delle Sirene tornano a segnalare mancanza di decoro e di pulizia, facendolo attraverso un comunicato arrivato alla nostra redazione nel quale si viene ad affermare quanto segue: “A distanza di mesi dall’ultima nostra segnalazione, fatta a giugno scorso, a nome di tutti i cittadini che rappresento della zona di ladispoli “piazza delle sirene”, siamo di nuovo a fare presente che l’attuale amministrazione comunale non ha fatto purtroppo proprio nulla per l’installazione di almeno 2 cestini vicino alle 2 panchine che si trovano all’interno di questa graziosa piazzetta, abbandonata da troppo tempo.

Continuiamo ad essere indignati dell’inciviltà delle persone, che si siedono in queste 2 uniche panchine esistenti all’interno del prato, consumano e buttano incivilmente tutto per terra!

E’ inammissibile questa sporcizia! alleghiamo foto di come è la situazione questa mattina. Un vero schifo. Ci rivolgiamo di nuovo alle autorità competenti affinché vengano installati con cortese urgenza almeno 2 cestini, uno per parte, accanto a queste 2 panchine in maniera tale che la gente che consuma non si senta in diritto di buttare tutto per terra.

Chiediamo altresì che questa piazzetta non continui ad essere abbandonata, ma che venga pulita periodicamente dalla ditta preposta e che ancora purtroppo non viene fatto. infatti quando vengono i veicoli della ditta, continuano a girarci attorno per pulire solo il parcheggio, ma nessuno si “degna” di scendere dai veicoli per pulire l’interno del prato che rimane sempre sporco e peggiora di giorno in giorno, con conseguenze facilmente immaginabili.

Possibile che questa amministrazione continui ad essere così sorda e incapace a tali scempi?…siamo tanto stufi, arrabbiati e avviliti. non pretendiamo il lusso ma chiediamo soltanto un po’ di decoro e di pulizia.”