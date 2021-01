Ladispoli: cittadini chiamati a raccolta per impregnare la staccionata ai giardinetti di via Ancona

Share Pin 1 Condivisioni

La staccionata installata dall’associazione cultura Nuova Luce. Appuntamento domani mattina alle 10

Cittadini chiamati a raccolta per dare un contributo fattivo alla città. La “chiamata” arriva dall’associazione cultura Nuova Luce che nelle settimane scorse si è occupata di installare una staccionata nei giardini di via Ancona per rendere il parco giochi ancora più sicuro.

“La nostra idea è far partecipare tutte le forze politiche della città insieme ai cittadini per mettersi in gioco volontariamente per la città e garantire ai genitori momenti di relax mentre lasciano socializzare serenamente i bambini nel parco giochi”.

“Creare il benessere in ogni situazione è parte della ‘pedagogia di comunità’ che la nostra associazione persegue, rendere i cittadini e la classe politica attiva in questo processo testimonia la volontà di occuparsi tutti insieme del bene comune”.

E da qui nasce l’iniziativa in programma per domani: l’appuntamento è dalle 10 alle 12.30 per passare l’impregnante alle staccionate.

“La nostra iniziativa – ci tengono a precisare dall’associazione – non ha scopi politici. L’unico obiettivo è di ‘fare insieme'”.

