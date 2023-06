“Ladispoli città della formazione e del lavoro”: tutte esaurite le borse di studio gratuite del progetto

Grande adesione dei giovani alla prima tappa del progetto “Ladispoli città della formazione e del lavoro”, iniziativa che si pone l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ad un approccio funzionale per la ricerca dell’occupazione.

“Le 30 borse di studio gratuite – afferma Biagio Camicia, delegato alle Politiche per il lavoro, la formazione e lo sviluppo d’impresa – per il corso di formazione online come assistente amministrativo contabile, finanziato dagli Istituti Atlante, sono andate esaurite in soli 5 giorni. Stiamo lavorando in simbiosi con l’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando ad altre iniziative con eventi, anche in presenza. Il corso online da tutto esaurito ha dimostrato che in città c’è tanta fame di Formazione e questo progetto ne è la risposta”.