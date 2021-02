Ladispoli: cambia la viabilità in via della Fenice e in via Pegaso

Share Pin 2 Condivisioni

Disposto il senso unico di marcia in ambo le arterie stradali

Il doppio senso di circolazione non rende la vita facile agli automobilisti e così da oggi, via della Fenice e via Pegaso diventano a senso unico di circolazione.

Ad annunciare il ‘cambio di passo’, è stato il delegato alla mobilità Patrizio Falasca.

Attenzione dunque: da oggi via della Fenice sarà percorribile solo in direzione di via del Tritone con obbligo di stop su via del Tritone stessa.

Anche per quanto riguarda via Pegaso, questa potrà essere percorsa solo in direzione di via del Tritone, nel tratto compreso tra piazza della Rugiada e via della Fenice.

