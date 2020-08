Condividi Pin 0 Condivisioni

L’uomo stava passeggiando sul lungomare quando è stato colto da malore. Salvato dal tempestivo intervento di Syria D’Amico in forza alla Dolphin

Ladispoli, cade a terra per un infarto: salvato da una volontaria –

Poteva finire in tragedia ma per fortuna tutto bene quel che finisce bene. Tutto grazie al tempestivo intervento di una giovane che in quel momento si trovava sul posto.

Siamo sul lungomare di Ladispoli, a Marina di Palo. Qui un signore di circa 80 anni è caduto in terra mentre passeggiava colto da un arresto cardiaco.

Ad accorgersi della grave situazione di pericolo una giovane ragazza, Syria D’Amico che in quel momento si trovava con la madre.

La ragazza, in forza alla Dolphin come protezione civile, non ha esitato un attimo e alla vista dell’uomo in terra si è precipitata da lui iniziando a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno preso in carico l’uomo trasferendolo in ospedale per le cure del caso.