Il sindaco: “Per il nostro Comune saranno a breve disponibili € 324.495,39”

Ladispoli, buoni spesa. Grando: “A giorni un nuovo avviso per le famiglie della città in difficoltà”

Coni il Decreto “Ristori ter” il Governo ha stanziato nuove somme da destinare al fondo di solidarietà alimentare.

Per il nostro Comune saranno a breve disponibili € 324.495,39.

Tra pochi giorni, per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e per quelli in stato di bisogno, sarà quindi nuovamente possibile presentare la domanda per i buoni spesa attraverso l’apposita piattaforma sul sito internet del Comune di Ladispoli.

Per costituire l’elenco dei punti vendita che i cittadini potranno scegliere verrà pubblicato nelle prossime ore l’avviso rivolto alle attività commerciali che vendono generi alimentari e di prima necessità che vorranno aderire all’iniziativa.

Nei prossimi giorni renderemo noti tutti i dettagli su come presentare la domanda per i buoni spesa e sui criteri per la loro assegnazione, che saranno sostanzialmente quelli già adottati in precedenza.

L’obiettivo è quello di distribuire tutti i buoni spesa agli aventi diritto entro il 20 dicembre, per consentire anche ai nuclei familiari in difficoltà economica di trascorrere un Natale dignitoso.