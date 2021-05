Share Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, borse di studio. Pubblicato l’avviso

L’Amministrazione comunale rende noto che la Regione Lazio ha definito le procedure per accedere al contributo per il “Fondo unico di Borse di Studio per l’anno scolastico 2020/2021” in favore degli studenti residenti che frequentano le scuole secondarie di 2°grado, statali e paritari o i primi tre anni di Percorso triennale di IeFP.

Per accedere alla borsa di studio sono necessari:

• Residenza nel Comune di Ladispoli

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78;

• Frequenza nell’anno scolastico 2020/2021, presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie o i primi tre anni di un percorso triennale IeFP;

• Non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

La domanda dovrà contenere:

• Attestazione Isee in corso di validità

• Copia documento di identità del soggetto che firma l’istanza di contributo

• Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.

• Codice meccanografico autonomia scolastica

Modalità di richiesta:

La domanda su apposito modulo ((scaricabile dal sito del Comune di Ladispoli) dovrà essere compilata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dallo studente se maggiorenne e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 18 giugno 2021.

La domanda dovrà essere inviata al Comune di Ladispoli solo ed esclusivamente on line, tramite Pec, a [email protected]

Per visionare l’avviso e il modulo di domanda https://www.comunediladispoli.it/borse-di-studio-pubblicato-lavviso-1620716508/notizia