Ladispoli, black out in varie zone della città: corrente assente anche in Via Fiume

Molto probabilmente causa le condizioni meteo di oggi, continuano le segnalazioni di black out nella varie zone di Ladispoli.

Alcune tramite il social, altre giunte direttamente da residenti del luogo.

E’ da registrarsi pochi istanti fa, infatti, l’assenza di corrente in Via Fiume, nel tratto compreso tra Via Venezia e Via Flavia.