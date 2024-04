Ladispoli, Autonomia Differenziata: se ne parla al PD con il libro di Fabio Ascenzi –

Sono molti i nodi da sciogliere sul fronte dell’Autonomia Differenziata per le Regioni a Statuto Ordinario. L’interrogativo più comune su questa proposta di legge è anche il titolo del libro di Fabio Ascenzi,” (ex Sindaco di Genazzano) “Autonomia Differenziata o Secessione?” Libro che farà tappa a Ladispoli, con la presenza dell’autore, nella mattinata di sabato 20 aprile al Circolo PD di via Odescalchi 57, a partire dalle ore 10,30. Un incontro aperto a tutti e mirato all’articolo 116 della Costituzione in merito al rafforzamento dell’autonomia regionale, “regionalismo differenziato” o “regionalismo asimmetrico”.Sul filo dell’informazione e della divulgazione, nell’arco di sette mesi “Autonomia Differenziata o Secessione?” ha totalizzato ”25 iniziative, sono stati percorsi più di 2.400 km.e centinaia di persone incontrate”. Un bilancio positivo per Fabio Ascenzi che esprime “soddisfazione per aver aiutato a discutere in maniera semplice su tematiche importanti, quali sono i diritti fondamentali dettati dalla nostra Costituzione, la storia del regionalismo italiano e le riforme che si stanno portando avanti. Mi ha fatto molto piacere constatare il grande interesse, e come il libro sia stato un’occasione per stimolare il confronto, cercando di fornire gli strumenti necessari a una discussione cosciente, nonché di svelare i veri interessi che si nascondono dietro il progetto dell’autonomia differenziata”.Un appuntamento da non perdere quello di sabato 20 aprile dalle ore 10,30 al Circolo PD di Ladispoli. Al tavolo con l’autore Fabio Ascenzi ci saranno Michela Califano – Consigliera Regionale – Michele Moreddu con il compito di introdurre, Carla Zironi del Direttivo del Circolo come moderatrice e il Segretario Crescenzo Paliotta.

Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi”.