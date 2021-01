Share Pin 0 Condivisioni

Il Consigliere comunale si è detto pronto a far intervenire deputati e senatori con un’interrogazione parlamentare

Ladispoli, Ardita (FdI): “Ingiusta la Tari ha chi è rimasto chiuso” –

“La TARI è un’imposta ingiusta per Palestre, impianti sportivi, cinema e teatri che sono stati obbligati dal Governo a chiudere per il Covid” è la presa di posizione di Giovanni Ardita (FdI).

Il Consigliere comunale di Ladispoli vuole far intervenire i deputati di Fratelli d’Italia in Parlamento per presentare un’interrogazione al Governo affinché si impegni a trovare delle risorse da destinare ai comuni in quanto è ingiusto far pagare alle strutture che rimanendo chiuse non hanno prodotto immondizia.

Ardita ha dunque sottoposto la questione in primo luogo al consiglio comunale, all’Assessore al bilancio Aronica e al Sindaco Grando.

“Si chiede di pagare la TARI su periodi dell’anno dove sono stati totalmente chiusi – aggiunge Ardita – e non hanno avuto né soci le palestre, né spettatori le squadre di calcio o di pallacanestro per lunghi periodi da febbraio a ottobre fino alla fine dell’anno”.

“Non si può chiedere a queste strutture, arbitrariamente, il pagamento totale della Tari per dei servizi di cui non hanno potuto usufruire”, dice.

“Il sindaco Grando ha condiviso il mio intervento – ha poi aggiunto Ardita –, sottolineando che purtroppo i Comuni non hanno risorse per sopperire a questa ingiusta imposizione della Tari”.

“Il nostro gruppo di FDL s’impegnerà con i propri rappresentanti alla Camera o al Senato a presentare un’interrogazione parlamentare affinché il Governo trovi le risorse giuste per sopperire”, ha concluso.