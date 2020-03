Condividi Pin 2 Condivisioni

Ladispoli, altre 2 persone positive al Coronavirus

“Apprendo dall’aggiornamento pomeridiano avuto con la Asl che altri due nostri concittadini sono risultati positivi al virus Covid-19.

Purtroppo in questi giorni risulta difficile comunicare con la Asl, impegnata come non mai a fronteggiare l’emergenza in tutti e 28 i comuni del nostro distretto.

Quindi può capitare che in un primo momento le notizie arrivino in maniera frammentaria.

Dalle poche informazioni che mi sono state fornite, almeno 4 dei 5 nostri concittadini sono ricoverati in ospedale, ma non conosco nel dettaglio le loro condizioni di salute.

Rivolgo a tutti loro, a nome della città, i più sinceri auguri di pronta guarigione. Non appena mi verranno forniti ulteriori dettagli li renderò immediatamente noti.

Vi rinnovo l’invito a restare a casa e ad uscire solo in caso di assoluto bisogno. Rispettiamo le regole, questa è l’unica alternativa possibile per fermare il contagio!”

Lo ha appena annunciato Grando sul proprio profilo social.