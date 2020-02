Condividi Pin 23 Condivisioni

Soddisfazione da parte del consigliere Ardita che ora torna a chiedere l’apertura di un chiosco informativo turistico

Ladispoli, alla stazione arrivano barriere anti attraversamento e pensiline per bici

Ladispoli, alla stazione arrivano barriere anti attraversamento e pensiline per bici – All’ingresso della stazione ferroviaria di Ladispoli, dal lato del campo sportivo, spuntano delle pensiline. In molti si chiedono se non sia il numero ricovero per le biciclette progettato da Rfi. Con l’inizio dei lavori alla stazione ferroviaria, infatti, è venuto a mancare uno spazio dove poter parcheggiare i mezzi a due ruote, tanto che oggi, queste occupano, indisciplinatamente, ringhiere e pali della luce in prossimità della stazione ferroviaria. Piazzale Roma compreso.

Insieme ad esse anche alla stazione arrivano le barriere anti attraversamento dei binari. Le strutture saranno applicate tra i binari 2 e 3 e tra i binari 4 e 5. E ad intervenire sulla prossima realizzazione delle barriere tra i binari della stazione è il consigliere delegato ai rapporti con Rfi, Giovanni Ardita. «Esprimo grande soddisfazione per la decisione presa dai vertici dirigenziali di Rfi». Il consigliere inoltre annuncia di aver presentato, nei giorni scorsi, una nuova istanza alla direzione commerciale di Rfi «per chiedere l’installazione di un chiosco» proprio come fatto alla stazione di Marina di Cerveteri a uso informazione turistico «per propagandare i monumenti più belli della nostra città». E Ardita ricorda la presenza sul territorio comunale di Torre Flavia, del Castellaccio dei Monteroni, il Castello Odescalchi, la villa di Pompeo a Marina di San Nicola. «Ritengo che la nostra stazione – ha sottolineato Ardita – che ha più di 8mila pendolari giornalieri e molti turisti che l’estate utilizzano il treno per venire in vacanza da Roma a Ladispoli. Ritengo che attraverso questo chiosco turistico, ove non fosse anche attraverso degli spazi in stazione, sia giusto far conoscere ai turisti i monumenti più belli della nostra città».