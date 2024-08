Ladispoli: alla Grottaccia una conferenza spettacolo dedicata alle “Feriae Augusti” con l’archeologo Gianfranco Gazzetti, GAR e Agostino De Angelis

Giovedì 22 agosto alle ore 21.00 all’interno di uno dei siti archeologici della città di Ladispoli, La Grottaccia, resti di una villa romana rurale, sita in via Rapallo 14, sarà proposta al pubblico, con ingresso libero, la conferenza spettacolo “Feriae Augusti, il lungo mese di celebrazioni” ideata dall’attore e regista Agostino De Angelis con la presenza dell’archeologo e direttore dei GAI e GAR dott. Gianfranco Gazzetti, realizzato congiuntamente con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionalee organizzato dal GAR sezione Cerveteri Ladispoli Tarquinia e dall’Associazione ArchéoTheatron.

L’appuntamento culturale, strutturato, come in tutti i format ideati da De Angelis, con la spiegazione storica del relatore abbinata e intrecciata all’arte recitativa, sarà dedicato a quel periodo di festa chiamato “Feriae Augusti” voluto dall’Imperatore Ottaviano Augusto, che desiderò istituire un giorno di festa a lui dedicato, chiamandolo appunto “riposo di Augusto” e ponendolo esattamente a metà del mese, per rendere inequivocabile e indimenticabile quella data che indicava una festività in suo onore, e che imponeva un periodo di riposo e festeggiamenti. Per questo, tutto il mese di agosto, diventerà pieno di festività religiose che aiutavano il popolo Romano a meglio sopportare il periodo più caldo dell’anno.

L’evento si inserisce all’interno della stagione estiva patrocinata dal Comune di Ladispoli, Assessorato alla Cultura e rientra nel progetto IV Edizione “Sulla Strada degli Etruschi” ideata da De Angelis con ArcheoTheatron e Academy for Theater and Cultural Heritage patrocinato da Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale.