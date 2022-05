Ladispoli, Alessio Pascucci incontra i cittadini di Marina di San Nicola

Dopo Punta Ala, Marina di San Nicola è la località marittima più verde in Italia, il suo mare è ricco di vita e di biodiversità e merita cura e tutela costanti.

Alessio Pascucci incontra i cittadini di Marina di San Nicola: venerdì 13 maggio alle 18

Il candidato sindaco Alessio Pascucci continua l’opera di condivisione e ascolto in tutti i quartieri e le frazioni di Ladispoli.

Domani 13 maggio sarà la volta di Marina di San Nicola. Appuntamento alle ore 18 in Via della Luna 1 A, presso la sala del Consorzio di Marina di San Nicola, eccellenza del territorio e modello su scala nazionale che come tale va preservato e potenziato.

Dopo Punta Ala, Marina di San Nicola è la località marittima più verde in Italia, il suo mare è ricco di vita e di biodiversità e merita cura e tutela costanti. Non solo. Marina di San Nicola è anche un luogo in cui si cammina letteralmente nella Storia: la scuola è costruita in una cava romana, la Villa Romana è maestosa e inserita nella cornice di una location unica, nei campi adiacenti sono stati scoperti resti paleolitici e pareti affrescate.

Siamo convinti che Marina di San Nicola sia un’eccellenza imprescindibile per la nostra città.

Vi aspettiamo domani alle 18.00 per parlarne insieme: non mancate!

