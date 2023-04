Ladispoli, Acea dismette le casette per l’acqua. Riceviamo e pubblichiamo:

Gentili redattori, abbiamo osservato con disappunto che le casette dell’acqua, in funzione durante la gestione di Flavia acqua, sono state dismesse da Acea.

Sicuramente tutti addivenite alla conclusione che l’utilizzo e l’approvvigionamento di acqua (liscia o gasata) nelle casette, a costi molto contenuti e con propri recipienti, non solo faceva risparmiare in denaro, ma in particolare si diminuivano i contenitori di plastica che ora bisogna comprare al supermercato assieme alla acqua.

Credo che a tutti sia chiaro che la Acea oltre a far business non ha alcun interesse sia ecologicamente parlando, sia nel migliorare i servizi di prossimità, sia nel fornire i servizi in modo innovativo.

Si invitano le Autorità comunali a richiedere con forza alla Acea il ripristino delle casette per l’acqua, non peraltro per il risparmio di plastica che questo comporta.

A. Ricetti