Ladispoli, a fuoco una abitazione in via Dublino. Fiamme domate dai VVF di Cerveteri

Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti a Ladispoli, in via Dublino, per l’incendio di un’abitazione.

Le fiamme erano localizzate all’interno della veranda: a bruciare un paio di secchi della spazzatura ed alcuni arredi. I VVF hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’abitazione.

Le cause molto probabilmente sono accidentali.