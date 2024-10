“La ricetta della lunga vita”, su Rai Tre un viaggio nel Cilento dedicato alla dieta mediterranea. Regia di Alessio Pascucci

Conduzione di Arianna Ciampoli, venerdì 25 ottobre alle 16:10 dopo “Gocce di Petrolio” un tour tra i prodotti più salutari per una giusta alimentazione

“La ricetta della lunga vita”

L’Italia è la terra delle arti, della cultura, della musica e dei Siti Unesco. E a proposito di Patrimonio dell’Umanità, dal 2010 anche la dieta mediterranea è annoverata all’interno di questo prestigioso elenco.

Dei benefici e degli effetti salutari che un’alimentazione corretta può assumere su ognuno di noi, se ne parlerà nel documentario “La Ricetta della lunga vita”, con la conduzione di Arianna Ciampoli e la regia di Alessio Pascucci, un tour nella magica terra del Cilento tra immagini suggestive e spettacolari riprese aeree. Lo speciale, prodotto da Rai Documentari, andrà in onda venerdì 25 ottobre alle 16:10 su Rai Tre.

Per Pascucci, è la seconda esperienza nel ruolo di regista in documentario Rai. Lo scorso anno, sempre nel mese di ottobre e sempre su Rai Tre, andò in onda “L’Etruria nel Terzo Millennio”, un tour dedicato alla terra degli Etruschi, partendo dal Sito Unesco di Cerveteri fino a raggiungere le altre città del Litorale e dell’entroterra, da Santa Marinella a Civitavecchia, da Allumiere a Tolfa fino ai Comuni del Lago.

“Dopo aver raccontato e mostrato al grande pubblico le bellezze del territorio a cui sono più legato, per appartenenza e per esperienze di vita, ovvero quello dell’Etruria, volevo proporre un prodotto che parlasse di un’eccellenza che sì è italiana, ma che è amata in tutto il mondo, la dieta mediterranea – ha dichiarato Alessio Pascucci – insieme ad Arianna Ciampoli, siamo stati nel meraviglioso cilento, alla scoperta dei suoi piatti, della sua cultura, per svelare tutti i segreti di un territorio ricco di tradizioni alimentari salutari che non smette mai di incantare e stupire”.

Oltre che su Rai Tre, subito dopo il documentario sarà disponibile in streaming anche su www.raiplay.it