“La ragazza con la pistola” oggi alle 16 in Sala Ruspoli –

Oggi pomeriggio alle ore 16:30 presso la Sala Ruspoli di Piazza Santa Maria ci sarà il secondo appuntamento con la rassegna cinematografica dedicata all’attrice Monica Vitti con la proiezione del film “La Ragazza con la pistola” diretto da Mario Monicelli.





Rassegna a cura del Professor Michele Castiello, critico e storico del Cinema, Docente UPTER.

Il film segnò la definitiva consacrazione di Monica Vitti in ruoli di commedia: Monicelli, che ne aveva intuito le capacità comiche (come aveva già fatto 10 anni prima con Vittorio Gassman), la consacrò come attrice brillante e ironica, tanto da farla diventare una delle colonne della commedia all’italiana.