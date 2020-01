Condividi Pin 2 Condivisioni

Il racconto

La Nature Education festeggia 1 anno di vita – Oggi 28 gennaio 2020 la Nature Education festeggia il suo 1° anno di vita!

Siamo partiti in 2, svolgendo un paio di raccolte ecologiche nelle spiagge vicino le nostre case, faticando come pazzi.

Dopo poco tempo alcuni nostri amici si sono aggiunti, mettendo una vera e propria base per il futuro di questa associazione, supportandoci e aiutandoci nelle piccole cose, progettando insieme un futuro migliore per la nostra città e per il nostro pianeta.

Non avevamo idea della grandezza e l’importanza delle nostre azioni, finché dopo qualche Giornata Ecologica non ci imbattemmo nelle “Neurotossine Militari”, ritrovate a Poggio Bellavista, dei materiali davvero impressionanti e pericolosissimi per la nostra salute, che da quel momento ci hanno aperto gli occhi su tutti i rischi a cui andiamo incontro giornalmente (ringraziamo le nostre maschere antigas).

Giornali, televisoni, radio, questo era quello che ci attendeva nei mesi seguenti e sapete una cosa? Noi non vedevamo l’ora!

Aprire gli occhi alla popolazione che purtroppo per la maggior parte sembra essere cieca, continua ad essere uno dei nostri punti focali, perchè raccogliere più di 500 sacchi senza sensibilizzare sarebbe stato totalmente inutile, noi non siamo spazzini!!

Vi aspettiamo domenica 2 febbraio al Palazzo dello Sport per festeggiare insieme il nostro 1° anno di vita e anche la presentazione dell’acquisto del Seabin Project, non potrete mancare!

Tornei di calcio, cosplayer, torneo di basket, aperitivi, videoproiezioni delle nostre pulizie e tanto altro!

Venite a trovarci, vi aspettiamo a braccia aperte!

La Nature Education festeggia 1 anno di vita