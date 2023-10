La Mezza Maratona di Campo di Mare è un successo, oltre 700 partecipanti

Soddisfatto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Successo dell’evento organizzato dalla Etrusca Atletica conferma la forza dello sport nella nostra città”

“Un’invasione di atleti a Campo di Mare. La prima edizione della Run Day 10k e la Etrusca 21k, Mezza Maratona, è stata un grande successo. Oltre 700 persone, tra corridori e addetti ai lavori, ieri mattina si sono ritrovati sul Lungomare dei Navigatori Etruschi per prendere parte alla manifestazione. Un successo andato ben oltre ogni più rosea aspettativa a dimostrazione, di quanto le grandi manifestazioni sportive nel nostro territorio siano molto attrattive. Un ringraziamento sincero e sentito lo voglio rivolgere a chi ha voluto realizzare questo evento che mi auguro diventi un appuntamento fisso per la nostra Città. Grazie quindi a Loredana Ricci, infaticabile punto di riferimento dell’atletica nella nostra città, a Mauro Di Giovanni e a Cristiano Todaro che con l’Etrusca Atletica sono stati fondamentali nell’organizzazione e per la riuscita dell’evento, al Delegato Andrea Paoni, vera risorsa per lo sport della nostra città e a tutti coloro che in ogni modalità hanno collaborato”

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“Si è trattato di un’iniziativa in cui credevamo molto, anche perché reduci dai grandi successi che hanno ottenuto le precedenti giornate dedicate allo sport nel Centro Storico di Cerveteri. Basti pensare a quante persone sono venute nella nostra città in occasione della Festa dello Sport e dell’Etruria Sport Festival. La grande partecipazione della Run Day di ieri rappresenta anche una risposta a chi purtroppo, si ostina a dire che nella nostra città non ci siano mai iniziative capaci di attrarre pubblico e visitatori. Sin dal nostro insediamento abbiamo puntato moltissimo sullo sport e le immagini di ieri confermano che la strada intrapresa è quella giusta”.

“Siamo pronti ora ad un nuovo grande appuntamento – ha proseguito il Sindaco Gubetti – quello di sabato 18 novembre quando il Parco della Legnara ospiterà una tappa della Spartan Race, la più grande manifestazione al mondo di corsa ad ostacoli e per la quale ci sono già alcune migliaia di iscrizioni”

“Con l’occasione – conclude – ci tengo inoltre a ringraziare per il grande esito della manifestazione di ieri la Polizia Locale, che ha garantito la viabilità e la sicurezza, le realtà di volontariato intervenute e tutti quei privati del territorio che hanno scelto di sostenere questa grande giornata di sport”.