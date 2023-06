La Giunta della Regione Lazio stanzia fondi per i beni culturali

Fondi da destinare alla valorizzazione di dimore storiche, parchi e giardini di interesse del Lazio

La Giunta Regionale ha deciso di stanziare fondi per i beni culturali, in particolare dimore storiche, parchi e giardini di interesse della Regione Lazio.

Si tratterebbero di fondi pari all’ammontare di 1.289.440,91 euro da destinare, come deciso da Francesco Rocca su proposta dell’assessore alla Cultura Simona Baldassarre, a interventi di restauro, manutenzione e messa in sicurezza dei beni regionali, da attribuire agli Enti locali per il 2023-2024.

“Ville, parchi, giardini, dimore storiche. La nostra Regione è uno scrigno da scoprire, ricco di bellezze uniche. Di questo patrimonio ci dobbiamo prendere cura, per far sì che i nostri cittadini possano goderne e per poterlo tramandare alle future generazioni. Oggi abbiamo approvato la concessione di un milione e trecentomila euro a favore dei Comuni, che aiuteranno i sindaci, da sempre in trincea a difesa dei territori, a proteggere e valorizzare quella che è l’anima culturale del Lazio” – ha dichiarato l’assessore Baldassarre .

GM