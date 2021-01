Share Pin 1 Condivisioni

La precisazione del Comune di Lanuvio dopo il dramma di questa mattina a Villa dei Diamanti

“La casa di riposo in regola con i requisiti di legge”

“Villa dei Diamanti è in possesso dei requisiti previsti dalla legge in termini urbanistici e di ogni altro per quanto di competenza comunale”.

A precisarlo, dopo la tragedia di questa mattina, dove cinque anziani sono morti per una intossicazione da monossido, è il Comune di Lanuvio, “nel rispetto del lavoro degli inquirenti che è ancora in corso”.