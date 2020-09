Share Pin 1 Condivisioni

La Giornata europea organizzata della Komen Italia

L’ Associazione In the Clauds di Civitavecchia partecipa alla Race For The Cure –

“Domenica 27 settembre abbiamo ideato un pomeriggio di sport, nel rispetto delle normative covid, per un gruppo limitato di 60 persone (divise in due gruppi) presso il Parco Uliveto – ha dichiarato l’Associazione – Ringraziamo il comune di Civitavecchia per il patrocinio e la pizzeria Le Terme per la collaborazione”.

L’intero ricavato della manifestazione sarà donato alla Komen Italia che sostiene la lotta al tumore al seno. L’obiettivo è promuovere l’importanza della prevenzione fra le giovani donne, sostenere la ricerca e garantire la possibilità di ricevere cure di eccellenza per tutte coloro che ogni giorno si confrontano con questa malattia.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà spostata alla domenica successiva, mantenendo il programma invariato.

“Avremmo voluto coinvolgere molte più persone, Associazioni e gruppi, ma per rispetto delle norme anti covid abbiamo limitato il numero dei partecipanti. Siamo comunque pronti a raccogliere le vostre donazioni volontarie per creare qualcosa di bello per le Donne. Seguite la pagina Facebook “In the clauds” per rimanere aggiornati. Ci vediamo domenica alle 16.30 al Parco Uliveto!” ha concluso l’Associazione.

B.P.